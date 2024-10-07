Плановые отключения воды и электроэнергии 7 октября в Актау

В каких микрорайонах города сегодня, 7 октября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что плановые отключения сегодня, 7 октября, ожидаются в 12 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 будет ограничена подача электроэнергии в домах №№ 47, 50, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 72А, 72, 72Б, 73В.

По информации ГКП «КЖСА», отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 3, 4, 5, 6, 15, 18, 28;

- 8 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дом № 13;

- 8 микрорайон, отключили техническую воду, под ограничением дом № 12.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.