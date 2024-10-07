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07.10.2024, 09:55

Суд обязал гипермаркет в Актау разместить товар местного производителя

Общество 0 3 686 Лиана Рязанцева

Специализированный суд по уголовным делам Мангистауской области рассмотрел дело против крупной торговой сети, которая отказалась размещать на полках товар местного производителя перепелиных яиц. Суд признал действия гипермаркета незаконными и наложил штраф. Об этом сообщается на сайте Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Фото Комитета торговли МТИ РК
Фото Комитета торговли МТИ РК

По данным ведомства, местный предприниматель направил предложение в гипермаркет в начале года, однако получил необоснованный отказ.

На основании его жалобы департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области провел внеплановую проверку, результатом которой стал протокол о нарушении. Администрация гипермаркета обжаловала решение в Актауском городском суде, который первоначально удовлетворил жалобу торговой сети. Однако прокурор города Актау подал апелляцию, настаивая на том, что торговая сеть умышленно затягивала процесс заключения договора, - говорится сообщении ведомства.

Специализированный суд по уголовным делам Мангистауской области 1 октября признал действия гипермаркета незаконными и наложил штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге) по статье 201 Кодекса об административных правонарушениях.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
DJONSON_ KZ
DJONSON_ KZ
Давно пора их всех на место ставить. Ещё и по накрутки на товары проверить все магазины.
07.10.2024, 09:20
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