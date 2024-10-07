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07.10.2024, 12:11

Эти продукты подешевели в Мангистау

Общество 0 2 684 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области за текущий год отмечено значительное снижение цен на восемь видов социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). В Комитете торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан рассказали, что это за продукты.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным Комитета, наибольшее снижение произошло по следующим продуктам:

  • гречневая крупа — с 321 до 219 тенге (на 32%),
  • морковь — с 256 до 223 тенге (на 12,9%),
  • репчатый лук — с 169 до 151 тенге (на 10,7%),
  • подсолнечное масло — с 764 до 687 тенге (на 10%),
  • пшеничная мука первого сорта — с 335 до 302 тенге (на 10%).

Также зафиксировано снижение цен на другие продукты:

  • капуста — с 193 до 184 тенге (на 4,7%),
  • рис — с 478 до 472 тенге (на 1,3%),
  • сахар — с 418 до 393 тенге (на 6%).

Руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Дастан Мураталиев отметил, что подписан меморандум с 340 торговыми объектами области и местным акиматом о снижении торговой надбавки на социально значимые товары с 15% до 10%. Эти меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку местных производителей.

С начала года было проведено 53 заседания комиссии по проверке посреднических схем ценообразования, выдано 71 предупреждение за превышение надбавок на 15% и наложено девять штрафов на общую сумму 166 140 тенге. Также 21 бизнес был оштрафован на 1 303 276 тенге за расхождение цен на витрине и в кассовом чеке. В рамках программы «Народный контроль» мониторинговые группы провели разъяснительную работу с 2 000 владельцев магазинов «у дома» о недопущении превышения допустимых надбавок на товары СЗПТ, - отмечают в Комитете торговли.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
Хорошая новость . Только на долго ли ? А то у нас отчитались и полетело.
07.10.2024, 08:31
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