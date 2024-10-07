Эти продукты подешевели в Мангистау

В Мангистауской области за текущий год отмечено значительное снижение цен на восемь видов социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). В Комитете торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан рассказали, что это за продукты.
По данным Комитета, наибольшее снижение произошло по следующим продуктам:
Также зафиксировано снижение цен на другие продукты:
Руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Дастан Мураталиев отметил, что подписан меморандум с 340 торговыми объектами области и местным акиматом о снижении торговой надбавки на социально значимые товары с 15% до 10%. Эти меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку местных производителей.
С начала года было проведено 53 заседания комиссии по проверке посреднических схем ценообразования, выдано 71 предупреждение за превышение надбавок на 15% и наложено девять штрафов на общую сумму 166 140 тенге. Также 21 бизнес был оштрафован на 1 303 276 тенге за расхождение цен на витрине и в кассовом чеке. В рамках программы «Народный контроль» мониторинговые группы провели разъяснительную работу с 2 000 владельцев магазинов «у дома» о недопущении превышения допустимых надбавок на товары СЗПТ, - отмечают в Комитете торговли.
Комментарии1 комментарий(ев)