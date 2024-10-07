Эти продукты подешевели в Мангистау

В Мангистауской области за текущий год отмечено значительное снижение цен на восемь видов социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). В Комитете торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан рассказали, что это за продукты.

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По данным Комитета, наибольшее снижение произошло по следующим продуктам:

гречневая крупа — с 321 до 219 тенге (на 32%),

морковь — с 256 до 223 тенге (на 12,9%),

репчатый лук — с 169 до 151 тенге (на 10,7%),

подсолнечное масло — с 764 до 687 тенге (на 10%),

пшеничная мука первого сорта — с 335 до 302 тенге (на 10%).

Также зафиксировано снижение цен на другие продукты:

капуста — с 193 до 184 тенге (на 4,7%),

рис — с 478 до 472 тенге (на 1,3%),

сахар — с 418 до 393 тенге (на 6%).

Руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Дастан Мураталиев отметил, что подписан меморандум с 340 торговыми объектами области и местным акиматом о снижении торговой надбавки на социально значимые товары с 15% до 10%. Эти меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку местных производителей.