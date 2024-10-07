В Актау стреляли из ракетных установок

Военные моряки провели в Актау учебные стрельбы из артиллерийских и ракетных установок. В рамках похода с 26 сентября по 6 октября отряд боевых кораблей осуществлял стрельбы из разнообразного вооружения. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Выстрелы из установок. Фото предоставили в пресс-службе Актауского гарнизона

На вооружении моряков были 5.45 мм автоматы Калашникова, 12.7 мм пулеметы «Утес», 30 мм артиллерийские установки, ракетные комплексы корабельного базирования «Арбалет-К» и «Барьер-ВК», а также 122 мм реактивного системы залпового огня.

Учения, как рассказали в пресс-службе, включали стрельбы по пловцам, плавающим минам и надводным объектам. Особое внимание было уделено отражению атак с воздуха с помощью зенитного ракетного оружия, а также подавлению и уничтожению ненаблюдаемой боевой цели.

«Все задачи, поставленные перед дивизионом разнородных кораблей, были выполнены. Военные моряки преодолели более 500 морских миль по акватории Каспийского моря, отрабатывая вопросы защиты и обороны морской экономической деятельности в казахстанском секторе», – отметил главнокомандующий Военно-морскими силами генерал-майор Серик Бурамбаев.

В сборах, который длился неделю, приняли участие около 100 военнослужащих. В ходе учений задействовались различные типы кораблей, включая ракетно-артиллерийские корабли, минно-тральный корабль «Алатау», гидрографическое судно «Жайык», специальный модернизированный катер «Сергек» и бронированный катер «Кайсар».