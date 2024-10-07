Сняли асфальт: автовладельцы Актау возмущены состоянием дороги в 22 микрорайоне

Автовладельцы Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние дороги в 22 микрорайоне. По их словам, асфальт на этом участке сняли еще в прошлом месяце, но до сих пор не приступили к укладке нового покрытия. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, что асфальт будет уложен до конца октября.
В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором видно, в каком состояние находится дорога в 22 микрорайоне.
Сколько месяцев еще не будет здесь уложен асфальт? Это просто безобразие! Почему из-за чьей-то вины мы, автовладельцы, должны ломать ходовую часть своих машин? Сколько это будет продолжаться? – возмущается жительница Актау.
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали жалобу жительницы Актау.
В настоящее время подрядная компания завершила работы по укладке асфальта в районе ТЦ «Байтерек». Участок дороги от здания «КЖСА» в 22 микрорайоне до АГЗС в 8 микрорайоне, где был снят асфальт, планируется завершить в течение октября, - заверили в городской администрации.
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