Сняли асфальт: автовладельцы Актау возмущены состоянием дороги в 22 микрорайоне

Автовладельцы Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на состояние дороги в 22 микрорайоне. По их словам, асфальт на этом участке сняли еще в прошлом месяце, но до сих пор не приступили к укладке нового покрытия. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заверили, что асфальт будет уложен до конца октября.