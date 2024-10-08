Плановые отключения воды и электроэнергии 8 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что плановые отключения сегодня, 8 октября, ожидаются в 12 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии в домах №№ 15, 19, 25, 11, 10, 26, 66, 68, 69.

В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили воду.

Без воды остались жители следующих микрорайонов:

- 5 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 9;

- микрорайон "Толқын-2", отключили питьевую воду с 75 по 102 участок, детский сад «Султан»;

- 8 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 12;

- 27 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 72;

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 3, 4, 5, 6, 20.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.