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08.10.2024, 15:02

Установка ограждений возле памятника возмутила жителей Актау

Общество 0 4 567 Александр Рыжих

Горожане пожаловались, что возле постамента памятника Кашагану Куржиманулы начали устанавливать ограждения. Оказалось, что компания, занимающаяся строительством нового торгового центра в 10 микрорайоне города, собирается провести там работы по благоустройству территории.

Фото пользователя Сети
Фото пользователя Сети

В редакцию Lada.kz обратились жители города с жалобой на установку оградительных сооружений возле памятника Кашагану Куржиманулы.

Как выяснилось, этот участок земли относится к строящемуся торговому центру в 10 микрорайоне. Возводит его товарищество с ограниченной ответственностью «Aktau Mall».

Застройщик торгового центра будет проводить благоустройство данного участка, - пояснили в компании.

В организации не уточнили, что входит в перечень работ по благосустройству, а также дату их окончания. 

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Верим, но оно скоро станет их ним и задним числом, как бы не хотели этому верить
09.10.2024, 03:50
дорожник
дорожник
Ботсад уменьшается
09.10.2024, 03:39
7 seconds
7 seconds
Не врите, согласно кадастровой карте, данный участок не относится к участку 13-200-011-464, участку торгового центра. Это самозахват.
08.10.2024, 22:07
fox1167
fox1167
"будет проводить благоустройство данного участка"---Ха-Ха! Благоустройство!? Закатают в асфальт и сделают автостоянку! Интересно только: когда этот участок который принадлежал городу вдруг стал собственностью торгового центра?
08.10.2024, 10:33
Adai11
Adai11
Актауда жер орын калдыма халыкты деген, или бяры сталып болдыма
08.10.2024, 10:05
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