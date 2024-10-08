Установка ограждений возле памятника возмутила жителей Актау

Горожане пожаловались, что возле постамента памятника Кашагану Куржиманулы начали устанавливать ограждения. Оказалось, что компания, занимающаяся строительством нового торгового центра в 10 микрорайоне города, собирается провести там работы по благоустройству территории.

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В редакцию Lada.kz обратились жители города с жалобой на установку оградительных сооружений возле памятника Кашагану Куржиманулы.

Как выяснилось, этот участок земли относится к строящемуся торговому центру в 10 микрорайоне. Возводит его товарищество с ограниченной ответственностью «Aktau Mall».

Застройщик торгового центра будет проводить благоустройство данного участка, - пояснили в компании.

В организации не уточнили, что входит в перечень работ по благосустройству, а также дату их окончания.