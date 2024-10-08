Сирены включат в Актау

Единый сигнал «Внимание всем!» включат 9 октября с 09:00 до 11:00 часов.

Сигнал включат из-за того, что с 9 по 11 октября пройдут комплексные учения гражданской обороны. В связи с этим управление по чрезвычайным ситуациям просит жителей и гостей города сохранять спокойствие и относиться к этому с пониманием, - пояснили в центре общественных коммуникаций.