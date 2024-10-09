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09.10.2024, 10:08

В бригаду морской пехоты в Актау прибыл первый десант призывников

Общество 0 4 487 Гульмира Садырова

В бригаду морской пехоты Актауского гарнизона прибыли 20 новобранцев из области Улытау. Они будут служить в воинской части 25744 регионального командования «Запад». В ходе осеннего призыва ожидается прибытие 500 молодых людей из разных регионов республики. Сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Встреча призывников на вокзале. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона
Встреча призывников на вокзале. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Молодых солдат приветствовал командир бригады морской пехоты подполковник Азамат Сулейменов. Он пожелал новобранцам удачи в службе и выразил уверенность в том, что они достойно отслужат и через год вернутся домой. Командир рассказал солдатам о богатой истории и боевом пути бригады, подчеркнув, что теперь они стали частью большого и сплоченного воинского коллектива. После размещения в казармах новобранцам показали учебные классы, спортивные площадки и тренировочные поля. Их также ознакомили с режимом дня и правилами внутреннего распорядка.

«Мы первыми из призыва прибыли в воинскую часть. Гордимся тем, что попали в это элитное подразделение. Постараемся с честью выполнить свой конституционный долг», – поделился Досбол Акбаров.

По информации пресс-службы, в течение осенней призывной кампании в бригаду морской пехоты из различных регионов Казахстана прибудет около 500 призывников. Все они пройдут месячный курс молодого бойца, во время которого офицеры и сержанты бригады обучат их основам армейской службы. По завершении курса солдаты примут Военную присягу.

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