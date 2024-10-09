Плановые отключения воды и электроэнергии 9 октября в Актау

В каких микрорайонах города сегодня, 9 октября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ в 11 и 12 микрорайонах с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии.

Под ограничением жилые дома 11-го микрорайона: 14,18,18А,17,26, а также жилые дома 12-го микрорайона: 32, 27, 52, 31, 49, 28.

В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили воду.

Без воды остались жители следующих микрорайонов:

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах № № 29, 38, 40, 41;

- 26 микрорайон, отключили техническую воду в здании «Достык»;

- 6 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 9;

- 5 микрорайон, отключили техническую воду в домах № №9 и 57;

- 3А микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.