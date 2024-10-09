Жители Актау могут задать вопросы по таможне через QR-код

По данным ведомства, сервис доступен с 9 октября.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что для оказания оперативной помощи участникам внешнеэкономической деятельности с 9 октября запущен сервис в Salyqbot-Telegram «Помощь по таможенным вопросам».

Теперь ответы на вопросы по прохождению таможенных постов и выпуска товаров, а также проверки статусов таможенных деклараций вы можете узнать по QR-коду. Просто наведите камеру телефона или камеру любого браузера (Google, Яндекс и т.д.) на QR-код сервиса «Помощь по таможенным вопросам», - сказано в сообщении департамента.