Три температурных рекорда зафиксировали в Актау в сентябре

В минувшем сентябре в Актау зафиксировали три температурных рекорда. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщили в пресс-службе республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет».

Фото: Lada.kz

В первый месяц осени среднемесячная температура воздуха на большей части республики была около многолетних значений, в восточной половине страны она была ниже нормы на 1-2° и лишь на крайнем западе республики, в отдельных районах, температура составила на 1-2° выше нормы.

В первой половине сентября на западе страны наблюдалась жаркая погода, столбики термометров поднимались до отметки +29+35°С.

В этот период на метеостанции (МС) Актау было установлено несколько новых рекордов максимальных температур. Например, 1 сентября температура воздуха достигла +35,5°С, побив предыдущий рекорд 2003 года, 12 сентября на этой же МС вновь был установлен рекорд +34,0°С, перекрыв рекорд 1990 года, 16 сентября было зафиксировано +31,3°С, обновился рекорд 2001 года (+31,2°С), - сообщили в «Казгидромете».

На остальной территории Казахстана чаще наблюдалось вторжение более холодных арктических воздушных масс.

Осадков в сентябре выпало меньше нормы на большей части страны.

Среднемесячная температура воздуха составила +11,3°C, что около нормы (норма: +12,6°C). Осадков за месяц выпало 36 мм, при норме 21 мм. 4 сентября выпало рекордное количество осадков - 27 мм, что составило 128% от нормы.

Ранее синоптики мангистауского филиала РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды в регионе на октябрь текущего года. Подробнее по ссылке.