Автодорогу закрыли на несколько часов в Актау

Из-за реконструкции магистральных инженерных сетей на несколько часов сегодня, 9 октября, закрыта автодорога между 11А и 8А микрорайонами. Об этом сообщили в Актауском городском акимате.

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Дорога между 11А и 8А микрорайонами из-за реконструкции будет закрыта в течение трех часов.

В Актау с 19:00 часов до 22:00 часов 9 октября в связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей временно закрыта дорога между микрорайонами 11А и 8А, - сказано в официальном сообщении.

АО «Алматыинжстрой», проводящее работы по модернизации магистральных инженерных сетей, просит жителей города с пониманием отнестись к причиненным неудобствам.