Плановые отключения воды и электроэнергии 10 октября в Актау

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения в четверг, 10 октября.

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Ремонтные работы по водоснабжению в нескольких микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Без воды остались жители следующих микрорайонов:

- 11 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 1, 2, 6, 7;

- 6 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 39;

- 27 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 32, 47;

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 64, 62, 66, 67, 71, 72.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ в 11 микрорайоне с 14:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии.

Под ограничением жилые дома №№ 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.