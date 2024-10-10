Видео поющей проводницы восхитило жителей Актау

Среди мангистауских жителей набирает популярность видеоролик, снятый в плацкартном вагоне, в котором проводница развлекает пассажиров чудесным пением. Автор ролика пишет, что снято оно в поезде сообщением «Мангышлак-Алматы». Редакция lada.kz не могла пройти мимо таланта работников казахстанских железных дорог и связалась с пресс-службой национального перевозчика.

стоп кадр из видео

Автор ролика написал, что благодаря пению проводника вагона, его поездка по маршруту «Мангышлак-Алматы» оказалась лучше, чем на самолете. Комментаторы в социальных сетях не смогли остаться равнодушными.

Однако в пресс-службе КТЖ нам пояснили, что данное видео было снято в прошлом году на маршруте "Шымкент-Астана".

На нем запечатлена проводница нацкомпании Акылзат Сайтжапар. Она работает в КТЖ уже 13 лет. Родилась в Таразе, проживает с семьей в Астане. У женщины двое взрослых детей - 18 летний сын и 19-летняя дочка.