"Он всегда стоял на защите родных": брат погибшего в Актау спортсмена рассказал о возможных причинах трагедии

Младший брат погибшего спортсмена Вусала Джафарова - Гусейн Джафаров поделился воспоминаниями о своем брате и высказал предположения о том, что могло привести к его гибели. Напомним, что тело бывшего бойца MMA было обнаружено в Актау в 3 микрорайоне 3 октября. В интервью lada.kz он рассказал о пути Вусала в спорте и сложностях, с которыми тот сталкивался.

фото предоставлено Гусейном Джафаровым

"Вусал был человеком с сильным духом"

По словам Гусейна, Вусал начал спортивную карьеру в 2011-2012 годах, когда его пригласили на тренировки в спортзал «Жастар». Изначально он выступал в соревнованиях по рукопашному бою в Актау и постепенно стал завоевывать награды на областном уровне. Со временем его талант заметили, и Вусал начал принимать участие в турнирах в Шымкенте, Астане и других городах Казахстана.

«В интернете много видео с его участием, и можно увидеть, каким он был талантливым бойцом. Все его бои по рукопашному бою заканчивались досрочно, в основном удушающими приёмами. Он был силён и умел применять болевые приёмы, что приводило к впечатляющим победам. Это делало его известным не только в Актау, но и по всему Казахстану», — рассказывает Гусейн.

Выбор в пользу Родины

После успехов в рукопашном бою Вусала заметили представители панкратиона — вид спорта, близкий к MMA. Он начал тренироваться в другом зале и добиваться побед в новых соревнованиях.

«Он получал награды как в Актау, так и в Астане, Шымкенте и Уральске. Его всегда сопровождали успех и признание», — вспоминает брат.

Карьерный путь Вусала получил новый виток, когда его пригласили в Европу на соревнования в Хорватии. Там он одержал победу над французским спортсменом, что произвело впечатление на присутствующих, включая шейхов из Саудовской Аравии. Ему предложили контракт, он мог переехать в Турцию и продолжать выступать там, но Вусал отказался и выбрал возвращение в Казахстан, чтобы представлять свою страну.

«Это было его осознанное решение. Он всегда оставался верен Родине и хотел выступать за Казахстан», — отмечает Гусейн.

"Он был добрым, но вспыльчивым"

По словам Гусейна, характер брата был противоречивым:

«С одной стороны, он всегда защищал своих родных и друзей. Если у кого-то из нас возникали проблемы, он тут же приезжал на помощь, и так не только в отношении семьи, но и к малознакомым людям. Он был готов помочь даже прохожему, отдать свою одежду или оказать материальную поддержку».

Однако Гусейн также признаёт, что Вусал мог быть вспыльчивым.

«Если кто-то переходил ему дорогу или провоцировал конфликт, он мог резко отреагировать. Я знаю, что это могло привести к тому, что у него появились враги. Вспыльчивость и суровый взгляд внушали страх многим, и это, вероятно, не всем нравилось. Думаю, его гибель могла быть связана с местью или разногласиями с кем-то из его окружения», - говорит брат погибшего.

Вопросы остаются без ответов

Гусейн упоминает, что комментаторы в социальных сетях вспоминают Вусала по-разному, многие девушки оставляют хорошие отзывы, а вот некоторые парни его возраста говорят о конфликтах.

«Я знаю своего брата — он никогда не начинал первым. Поэтому все конфликты или драки - это следствие каких-то поступков. С девушками у него всегда было всё хорошо, он умел ухаживать и был добрым», - говорит Гусейн.

После завершения спортивной карьеры в 2018 году Вусал работал водителем, и, по словам Гусейна, район, где было найдено его тело, часто становился местом конфликтов, особенно ночью.

«В 3 микрорайоне нередко возникают драки и конфликты, особенно в ночное время. Я знаю характер моего брата и понимаю, что он мог вступить в ссору», — делится он.

"Появились подозреваемые, но ситуация остаётся запутанной"

Гусейн добавляет, что подозреваемые — люди из круга общения Вусала, с которыми он проводил время перед смертью:

«Они обвиняют друг друга, и всё это очень запутанно. Я надеюсь, что следствие разберётся и найдёт виновных».

Он также уточнил, что Вусала нашли спустя несколько дней после смерти, и, по его мнению, долгое пребывание тела под солнцем повлияло на его состояние.

«Сейчас важно дождаться результатов расследования, чтобы понять, что на самом деле произошло. Они будут примерно через 2 недели. Мне кажется, что это была случайная драка либо месть кого-то. В несчастный случай ни я, ни моя семья не верим. Видим, что полиция активно работает. Надеемся на справедливость», — подытожил Гусейн.

Брат рассказывает, что Вусал проживал вместе с родителями в одном доме. Бывали случаи, когда он не возвращался ночевать, но всегда был при этом на связи. В те роковые дни родители сразу заподозрили неладное. Они звонили друзьям, знакомым. Совместно искали его. На третий день обратились в полицию и его сразу нашли. В Сети также распространялась версия о возможном применении наркотиков, в нее близкие Вусала не верят. Они уверены, что смерть их родного человека носила насильственный характер.

Напомним, спортсмена Вусала Джафарова обнаружили мертвым в 3 микрорайоне.