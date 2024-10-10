Беседки, газоны и фонтан в 10 и 11 микрорайонах Актау пообещали предприниматели

фото пресс-службы акимата Актау

В 10 микрорайоне сейчас ведется строительство торгово-развлекательного центра «Aktau Mall». За счет учредителей центра планируется благоустройство прилегающей территории памятника Кашагану Күржиманулы, а также территории напротив дома №6 в 11 микрорайоне. Общая площадь благоустройства составит 1,44 га. Пресс-служба города уточняет, что вверенная предпринимателям территория не может использоваться в коммерческих целях.

«Для благоустройства этой территории между акиматом и торгово-развлекательным центром подписан меморандум, а также разработан специальный эскизный проект. Работы начнутся в октябре этого года и должны завершиться в апреле 2025 года», - рассказали представители торгово-развлекательного центра «Aktau Mall».

В соответствии с проектом, на территории будут высажены деревья и уложены газоны. Планируется установка мини-амфитеатра, пешеходного фонтана, японского сада, беседок, скульптуры «Караван», детской игровой площадки, а также различных скамеек и светильников. Деревья для высадки будут тщательно отобраны с учетом местных природных условий, обещают представители торгового центра.