Резервную систему водоснабжения в общественных туалетах устанавливают в Актау

В Актау предприниматель за свой счет оборудует общественные туалеты системой резервного водоснабжения, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау

Установка функционирует в автоматическом режиме. В случае снижения давления воды, поступающей в общественные туалеты, система автоматически подает воду из резервуара. По словам предпринимателя Таймана Чембергенова, в системе установлены два датчика для контроля процесса.

«В общественных туалетах по городу мы внедряем систему резервного водоснабжения с баком объемом 750 литров. Установка оснащена датчиком контроля давления воды и датчиком антипротечки», - рассказал предприниматель Тайман Чембергенов.

Ранее жители часто жаловались на закрытые туалеты. Администрация города одной из причин называла отсутствие воды.