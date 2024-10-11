Плановые отключения воды и электроэнергии 11 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 11 октября, в 11 микрорайоне с 14:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии.

Под ограничением жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 13, 37, 40, 41, 41, 42.

Также сегодня с 08:00 до 20:00 планируется отключение электроэнергии в жилом массиве «Рауан» и на юридических объектах, запитанных от ВЛ- 438.

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 1 микрорайон, отключили питьевую воду в гостинице «Рахат», центре «Тойота» и теннисном центре;

- 11 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 5, 41, 42, школе №4, в здании «Юность»;

- отключили техническую воду в домах 3А, 3Б микрорайонов и в 3 микрорайоне – дома с 4 по 25, 159, школа № 2 и кожно-венерологический диспансер;

- 26 микрорайон, отключили питьевую воду в домах с 26 по 31;

- отключили питьевую воду в коттеджах Толқын-1,2;

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 75/2, 79, 80, 52, 20.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.