Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года

В социальных сетях жители Актау поделились фотографиями дороги вдоль водозаборного канала МАЭК, которая находится в ужасном состоянии. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау заверили, что дорогу отремонтируют до конца года.
Горожане пожаловались на состояние дороги вдоль водозаборного канала МАЭК.
Дорога в ужасном состояние вдоль водозаборного канала МАЭК! Налоги платим исправно, там сотни машин каждый день проезжают, - пишут жители Актау в социальной сети.
В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау заверили, что ремонт дороги будет завершен до конца года.
Этот участок включен в план работ, и ремонт будет завершен до конца текущего года, - сообщили в ведомстве.
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