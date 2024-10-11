Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года

В социальных сетях жители Актау поделились фотографиями дороги вдоль водозаборного канала МАЭК, которая находится в ужасном состоянии. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау заверили, что дорогу отремонтируют до конца года.

Фото жителей Актау

Горожане пожаловались на состояние дороги вдоль водозаборного канала МАЭК.

Дорога в ужасном состояние вдоль водозаборного канала МАЭК! Налоги платим исправно, там сотни машин каждый день проезжают, - пишут жители Актау в социальной сети.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау заверили, что ремонт дороги будет завершен до конца года.