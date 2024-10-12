Конкурс красавиц проведут в пригороде Актау

Требования к участницам конкурса озвучили в администрации Мунайлинского района.

Фото с конкурса красоты в Актау

Принять участие в конкурсе красоты «Мисс Мунайлы - 2024» могут разносторонние, образованные, артистичные девушки в возрасте от 18 до 23 лет.

Рост должен быть в пределах 1,60-1,65 см.

Кастинг пройдет 14 октября в 10:00 часов в Доме культуры имени Фаризы Онгарсыновой Мунайлинского района.

Сам же конкурс состоится 29 октября в 10:00 часов.

Телефон для справок: +7 (702) 517-41-74 и +7 (702) 588-57-06.

Напомним, 25 сентября в Актау выбрали самую красивую девушку.