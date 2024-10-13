18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.37
532.94
5.09
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
13.10.2024, 13:15

Почему закрыты подземные мусорные контейнеры в Актау

Общество 0 1 132 Сергей Кораблев

Горожане заметили, что подземные контейнеры продолжительное время находятся под замком. По какой причине они не используются, узнавал корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Жители Актау помнят, как помпезно проходило открытие подземных мусорных контейнеров, однако на текущий момент по назначению они не используются.

Их закрыли для того, чтобы предотвратить случаи вандализма или там можно утилизировать мусор только по QR?, - спрашивает местная жительница.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что проект был пилотным. Подземный контейнер установили за счет спонсорских средств в 2021 году. 

Выяснилось, что обслуживанием первое время занималось ТОО «WRS» (West Recycling Company), но со временем средства перестали выделяться и контейнеры закрыли. 

В ближайшее время у нас будут переговоры с представителями ТОО «WRS» по этому вопросу, - заверили чиновники.

Напомним, подземные мусорные контейнеры установили на набережной в 14 микрорайоне в сентябре 2021 года.

В этом году акимат Актау потратит  более 44 миллионов тенге на подземные мусорные контейнеры.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!