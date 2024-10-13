Почему закрыты подземные мусорные контейнеры в Актау

Горожане заметили, что подземные контейнеры продолжительное время находятся под замком. По какой причине они не используются, узнавал корреспондент Lada.kz.

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Жители Актау помнят, как помпезно проходило открытие подземных мусорных контейнеров, однако на текущий момент по назначению они не используются.

Их закрыли для того, чтобы предотвратить случаи вандализма или там можно утилизировать мусор только по QR?, - спрашивает местная жительница.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что проект был пилотным. Подземный контейнер установили за счет спонсорских средств в 2021 году.

Выяснилось, что обслуживанием первое время занималось ТОО «WRS» (West Recycling Company), но со временем средства перестали выделяться и контейнеры закрыли.

В ближайшее время у нас будут переговоры с представителями ТОО «WRS» по этому вопросу, - заверили чиновники.

Напомним, подземные мусорные контейнеры установили на набережной в 14 микрорайоне в сентябре 2021 года.

В этом году акимат Актау потратит более 44 миллионов тенге на подземные мусорные контейнеры.