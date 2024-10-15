Медики Мангистау рассказали о причинах сезонных заболеваний

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В редакцию lada.kz с конца августа поступали частые жалобы на недомогание, плохой сон и аллергические реакции со схожими симптомами (зуд в глазах, насморк, слабость, чихание). Жители предполагали, что частые пожары на мусорных полигонах или выбросы с заводов могли стать причиной появления подобных симптомов. Редакция перенаправила жалобы горожан в управление здравоохранения.

Медики Мангистау сделали заключение, что все эти симптомы свойственны осеннему периоду, и дали актаусцам полезные рекомендации. Об этом рассказала главный специалист отдела лечебной работы и лекарственного обеспечения управления здравоохранения Мангитсауской области Мешитбаева Нурсая Маратовна.

Осенний период — это время, когда организм человека сталкивается с рядом вызовов, среди них — повышение риска заражения сезонным гриппом и другими вирусами. Одной из ключевых причин ослабления иммунитета в это время является недосыпание, которое приводит к общему снижению защитных сил организма. Режим сна напрямую влияет на состояние иммунной системы, и когда он нарушен, организм становится более уязвимым для инфекций.

Кроме того, осенью нередко наблюдаются обострения сезонной аллергии. Аллергия на цветение растений, или поллиноз, особенно актуальна в конце лета и начале осени. Амброзия — одно из растений, которое в августе и сентябре вызывает более половины случаев аллергических реакций. Согласно данным, каждый пятый человек в мире страдает от поллиноза, однако не все обращаются за медицинской помощью. Многие пациенты недооценивают это заболевание, хотя оно может значительно снижать качество жизни.

«При аллергии на пыльцу растений человек не всегда может отследить, был ли у него контакт с ее источником, так как пыльца с потоками ветра может перемещаться за десятки, а то и сотни километров. Если за вашим окном нет березы, это не значит, что аллерген от дерева, растущего в соседнем дворе, не долетит до вас. В период активного цветения пыльца постоянно находится в воздухе: она оседает на поверхностях предметов, домов, асфальте, транспорте, шерсти животных, одежде и волосах людей, проникает через открытые окна в квартиры. Как только пыльца попадает на слизистые оболочки глаз, носа и рта человека, склонного к поллинозу, у него начинается реакция и появляются первые симптомы заболевания», - сообщила Нурсая Маратовна.

Важно помнить, что аллергия может протекать по-разному: от легких симптомов, с которыми люди справляются самостоятельно, до тяжелых случаев, требующих медицинского вмешательства. Часто пациенты не сразу связывают симптомы с аллергией, и важным индикатором является повторение симптомов в одно и то же время года. Это может указывать на необходимость обращения к врачу и назначения лечения.

Кроме того, даже если вблизи нет источника аллергена, пыльца может переноситься на большие расстояния. Она оседает на различных поверхностях, проникает в дома через окна, и как только попадает на слизистые оболочки человека, склонного к аллергии, вызывает немедленную реакцию.

Что касается недосыпа, осень приносит изменения в длине светового дня, что влияет на выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. Недостаток сна может стать причиной не только ослабления иммунитета, но и вызвать другие неприятные последствия: головные боли, изменения в весе, эмоциональную нестабильность, повышается гормон стресса кортизол. Сбой циркадных ритмов приводит к снижению концентрации и ухудшению общей работоспособности.

«Для улучшения сна врачи рекомендуют придерживаться стабильного режима. Важно просыпаться и засыпать в одно и то же время, избегать физических нагрузок поздно вечером и ограничивать употребление кофе, алкоголя и табака. Также стоит стараться проводить больше времени на дневном свету, что поможет нормализовать циркадные ритмы и улучшить качество сна», - рекомендуют врачи.

При появлении симптомов поллиноза или хронического недосыпа рекомендуется обращаться за консультацией к врачу, чтобы предотвратить ухудшение состояния здоровья.