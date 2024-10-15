Новые виды мошенничества: полиция Мангистау предупреждает граждан

В месседжерах и социальных сетях распространяется информация о том, что на некую женщину мошенники оформили кредит без ее ведома. Еще в одном голосовом сообщении мужчина предупреждает граждан, чтобы они не доверяли звонкам с номера 1414. Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области прокомментировала эпизоды.

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Жители региона распространяют между собой аудиосообщение, в котором женщина рассказывает о том, что стала жертвой мошенников, представившихся работниками Казпочты.

«Позвонили в WhatsApp, было написано, что Казпочта. Говорят, что вам из налоговой пришло заказное письмо - куда вам удобнее, чтобы курьер привез. Я продиктовала адрес. Они дальше - там с 1414 SMS пришло, продиктуйте код, чтобы мы курьеру передали. Я и назвала. Ответили, ожидайте письмо завтра с 9 до 10 часов. Сегодня мне звонят из банка и сообщают о том, что на мне кредит в 2 млн тенге, это при том, что я в черном списке должников нахожусь. Я поехала в Народный банк, действительно, оформлен кредит. Оформлен в 17.15, когда я разговаривала, и до 20.00 часов эти деньги были на моей карте, они их потом перевели в неизвестном направлении. Бегала везде, писала заявления, кредит на полтора года, два миллиона тенге, там по 160 тысяч тенге, миллион сверху переплата. Вся моя зарплата», - не сдержав в конце эмоций рассказывает женщина собеседнице.

Еще одно сообщение предупреждает жителей о том, что ни в коем случае нельзя доверять сообщениям и звонкам с номера 1414. Якобы мошенники взломали базу данных EgovMobile и обманывают население.

В департаменте полиции Мангистауской области говорят, что данные граждане, вероятней всего, проживают в других регионах, однако подобный вид мошенничества известен и у нас.