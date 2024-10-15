18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.42
531.39
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.10.2024, 13:52

Новые виды мошенничества: полиция Мангистау предупреждает граждан

Общество 0 2 855 Наталья Вронская

В месседжерах и социальных сетях распространяется информация о том, что на некую женщину мошенники оформили кредит без ее ведома. Еще в одном голосовом сообщении мужчина предупреждает граждан, чтобы они не доверяли звонкам с номера 1414. Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области прокомментировала эпизоды.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Жители региона распространяют  между собой аудиосообщение, в котором женщина рассказывает о том, что стала жертвой мошенников, представившихся работниками Казпочты.

«Позвонили в WhatsApp, было написано, что Казпочта. Говорят, что вам из налоговой пришло заказное письмо - куда вам удобнее, чтобы курьер привез. Я продиктовала адрес. Они дальше - там с 1414 SMS пришло, продиктуйте код, чтобы мы курьеру передали. Я и назвала. Ответили, ожидайте письмо завтра с 9 до 10 часов. Сегодня мне звонят из банка и сообщают о том, что на мне кредит в 2 млн тенге, это при том, что я в черном списке должников нахожусь. Я поехала в Народный банк, действительно, оформлен кредит. Оформлен в 17.15, когда я разговаривала, и до 20.00 часов эти деньги были на моей карте, они их потом перевели в неизвестном направлении. Бегала везде, писала заявления, кредит на полтора года, два миллиона тенге, там по 160 тысяч тенге, миллион сверху переплата. Вся моя зарплата», - не сдержав в конце эмоций рассказывает женщина собеседнице.

Еще одно сообщение предупреждает жителей о том, что ни в коем случае нельзя доверять сообщениям и звонкам с номера 1414. Якобы мошенники взломали базу данных  EgovMobile и обманывают население.

В департаменте полиции Мангистауской области говорят, что данные граждане, вероятней всего, проживают в других регионах, однако подобный вид мошенничества известен и у нас.

«Мы на постоянной основе публикуем информацию с просьбой не доверять  лицам, которые просят вас назвать какой-либо код. Помимо вымышленных почтальонов, бывали случаи звонков от операторов сотовой связи, которые сообщают о том, что закончился срок годности номера и просят назвать код, чтобы его продлить. Также мошенники используют полицию в своих махинациях, представляются известными именами и говорят, что якобы поймали за мошеннические действия или еще что-то в этом роде. В общем, просто никому не верьте. Проверяйте. Лучше сходите в эту организацию, позвоните на их официальные номера, создайте максимально безопасную для себя среду», - призывают в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!