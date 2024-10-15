Газовое отопление в Мангистау: спасатели просят быть осторожными

Отопительный сезон в жилом секторе связан с большими рисками. Только в октябре текущего года было зафиксировано 5 пожаров. Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациями Мангистауской области Александр Алексеев рассказал о профилактических работах и правилах безопасности на площадке Центра общественных коммуникаций региона.

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На территории области за отчетный период зарегистрировано 88 пожаров в жилом секторе, погибших и раненых нет.

«Основные причины пожаров - нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, игра детей с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем, умышленные поджоги и другое. Главной целью департамента в проведении профилактической работы в жилищном секторе является реализация мер по предупреждению пожаров в домах социально уязвимых групп (престарелых, инвалидов) и многодетных семей. На основании информации территориальных подразделений департамента и местных исполнительных органов учтено 2 723 дома, все на 100% охвачены профилактической работой. В ходе мероприятий порядка 9 тысяч граждан получили предписания. Проводится повторный обход», - рассказал Александр Алексеев.

По информации заместителя начальника управления Государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Армана Тенеля, для предотвращения отравления угарным газом и природным газом в жилых домах важной мерой является установка датчиков газоанализатора, определяющих концентрацию газа в котельных устройствах.

«В настоящее время акиматами Тупкараганского, Каракиянского, Мангистауского и Мунайлинского районов на сумму 15 млн. 512 тыс. тенге устанавливается 1 311 датчиков. С 2019 года на установку датчиков контроля загазованности из местного бюджета выделено свыше 103 млн. тенге, в результате газоанализаторами охвачено около 85% домов данной категории. Доведение правил безопасности до населения осуществляется посредством прямого контакта. С начала года в жилом секторе проведено 28 635 подворовых обходов с охватом более 100 тыс. человек. Организовано 66 сходов с охватом 545 человек, проведено 66 инструктажей с охватом 810 человек», - сказал Арман Тенель.

Кроме того, в рамках республиканской акции "Чистая маржа" при поддержке департамента и совместно с газовыми работниками в Мунайлинском районе в доме многодетной матери из социально уязвимых слоев населения проведены работы по замене несоответствующей ручной котельной на газовую котельную заводского типа и установке датчиков газоанализатора.

В целях оцифровки и контроля проведенной работы по инициативе департамента совместно с городскими и районными отделениями разработана электронная карта домов социально уязвимых слоев населения по программе «Google Earth Pro».

Стоит отметить, что соблюдение простых правил пожарной безопасности может спасти жизнь вам и вашей семье, и предотвратить возгорание:

- не храните излишки в отопительных котельных,

- обращайте внимание на засорение отверстий в трубах отопления, проходящих через стену,

- защищайте дымовые трубы котла теплыми кожухами,

- не допускайте чрезмерного нагрева отопительного котла,

- своевременно очищайте и убедитесь в отсутствии сквозняков, в случае обледенения немедленно очистите ее, следя за тем, чтобы датчики, обнаруживающие запах газа, работали. Если датчик отсутствует, для вашей безопасности установите его в тепловой котельной и кухне.