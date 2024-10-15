Экс-аким Баскудука назначен руководителем аппарата Министерства экологии РК

Приказом министра экологии и природных ресурсов Беков Кыдырберди Андирович назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба Правительства РК.

Фото региональной службы центральных коммуникаций.

Беков Кыдырберди Андирович родился в 1977 году. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата и Каспийский Университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова.

Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером-землеустроителем в Мангистауском областном отделе землеустройства.

В 2004-2010 гг. работал главным специалистом, начальником отдела и главным инспектором в управлениях земельными ресурсами, по землеустройству, аппарате акима Мангистауской области.

В 2010-2011 гг. – аким сельского округа Баскудык Мангистауской области.

В 2011-2023 гг. – заместитель акима, аким Каракиянского района Мангистауской области.

В 2023-2024 гг. – региональный инспектор Аппарата Правительства РК.