Полиция призвала жителей Актау к спокойствию

Сегодня, 16 октября, на территории областного центра пройдут антитеррористические учения. В департаменте полиции Мангистауской области призвали жителей города к спокойствию.

Иллюстративное фото: instagram.com/zhetysu.police

По данным ведомства, с 12:00 до 18:00 часов запланировано проведение антитеррористических учений возле одного из зданий, расположенных в производственной зоне №6 в Актау.