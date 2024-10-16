Полиция призвала жителей Актау к спокойствию

Сегодня, 16 октября, на территории областного центра пройдут антитеррористические учения. В департаменте полиции Мангистауской области призвали жителей города к спокойствию.
По данным ведомства, с 12:00 до 18:00 часов запланировано проведение антитеррористических учений возле одного из зданий, расположенных в производственной зоне №6 в Актау.
При проведении учений будут установлены частичные ограничения движения транспортных средств и пешеходов. Мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов в случае возникновения угроз террористического характера на особо важных государственных объектах. Уважаемые жители и гости города, просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, - сообщили в областном департаменте полиции.
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