Где отопление? Чат акима области «атакуют» жители Актау

Чат акима Мангистауской области разрывается от сообщений жителей Актау, в квартирах которых, несмотря на озвученные властями сроки, так и не появилось отопление.

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Чиновники рапортовали о том, что с 15 октября тепло придет в дома горожан, и даже предоставили график подключения отопления. Однако жители Актау продолжают мерзнуть в своих квартирах, в очередной раз обвиняя власти в чате акима области в плохой подготовленности к отопительному сезону.

«Не надо по ушам ездить! Подача тепла 15 октября должна быть. Технологические неполадки, испытания должны были быть до 15 октября!». «А горячая вода когда будет? Все пишут про отопление – это, конечно, тоже очень важно, но и про горячую воду нужно писать, не у всех же есть бойлеры». «График подачи тепла (фиктивный, так как тепла нет) специально составили, чтобы в жировках граждан указать статью и влепить оплату! А то, что нет отопления в домах, скажут, что виноват КЖСА и ПКСК. Очередное мошенничество со стороны заинтересованных лиц». «Я говорила, что они несколько месяцев просто тупо не делали ничего, когда начали менять трубы по городу. Три месяца впустую просто создавали вид, что работают. Несвоевременно сделали покупку трубопроводов, не подготовились. Теперь опять мы должны страдать. Воды горячей нет, отопления нет! А требовать оплату в указанное время они могут!».

Представители государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» на вопросы разъяренных людей в том же чате ответили, что проблемы с полноценной подачей отопления произошли в том числе из-за образовавшихся порывов. Однако жители Актау в это не верят.

Начало подачи отопления – с 15 октября, но необходимо учитывать, что будут проводиться наладочные работы тепловых сетей и тепловых узлов, а также ремонтные работы на местах выявленных порывов в результате гидравлических испытаний, - сообщили в предприятии.

Напомним, реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длится уже пять месяцев. С 1 мая 2024 года весь областной центр остался без горячей воды. В целях предоставления качественных коммунальных услуг в текущем году обновляется 11,3 километра магистральных инженерных сетей. Работы проводит компания «Алматыинжстрой».

Теплом город чиновники обещали обеспечить 15 октября. Также был предоставлен график подачи отопления.

Тем временем региональный филиал республиканского государственного предприятия «Казгидромет» предоставил прогноз погоды с 15 по 17 октября. На северо-востоке региона ожидается похолодание до -5°С. В Актау температура воздуха в эти дни не опустится ниже нуля.