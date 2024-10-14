Похолодание прогнозируют в Мангистауской области

Филиал республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Мангистауской области предоставил прогноз погоды с 15 по 17 октября. На северо-востоке региона ожидается похолодание до -5°С. В Актау температура воздуха в эти дни не опустится ниже нуля.

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Прогноз погоды на ближайшие три дня предоставили в местном филиале «Казгидромет». Так, на северо-востоке области, 15 октября ожидается температура воздуха 5 градусов по Цельсию ниже нуля. В Актау температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла, днем 12-14 градусов тепла.

На следующий день ожидается усиление ветра на севере области до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью в регионе также составит 0-5 градусов ниже нуля, днем 13-18 градусов тепла. В административном центре региона температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем – 16-18° выше нуля.

Температура воздуха в регионе 18 октября не изменится. В Актау днем временами ожидается дождь, температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем 12-14° выше нуля.

Напомним, 14 октября будет проводиться штаб по готовности к отопительному сезону, на котором будет озвучена дата начала отопительного сезона.