Плановые отключения воды и электроэнергии 14 октября в Актау

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 14 октября, в 7 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии.

Под ограничением жилые дома №№ 5, 6, 7, 8.

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 13 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 15–56, 56А, 56Б, здание ЦОН, банк Jusan;

- 4 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 4, 30, 65;

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 24, 25, 52.