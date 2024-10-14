Плановые отключения воды и электроэнергии 14 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.
В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 14 октября, в 7 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии.
Под ограничением жилые дома №№ 5, 6, 7, 8.
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:
- 4 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 4, 30, 65;
- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 24, 25, 52.
Уважаемые жители Актау! С 11 по 13 октября со стороны ТОО «МАЭК», ГКП «КЖСА» и обслуживающих организаций совместно были проведены гидравлические испытания тепловых сетей, в результате которых на местах выявленных порывов проводятся ремонтные работы. Сегодня, 14 октября, будет проводиться штаб по готовности к отопительному сезону, на котором будет озвучена дата начала отопительного сезона, - предупредили в ГКП «КЖСА».
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