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14.10.2024, 10:39

Плановые отключения воды и электроэнергии 14 октября в Актау

Общество 0 2 367 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения. 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 14 октября, в 7 микрорайоне с 13:30 до 17:30 планируется отключение электроэнергии.

Под ограничением жилые дома №№ 5, 6, 7, 8.

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

13 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 15–56, 56А, 56Б, здание ЦОН, банк Jusan;

- 4 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 4, 30, 65;

- 27 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 24, 25, 52.

Уважаемые жители Актау! С 11 по 13 октября со стороны ТОО «МАЭК», ГКП «КЖСА» и обслуживающих организаций совместно были проведены гидравлические испытания тепловых сетей, в результате которых на местах выявленных порывов проводятся ремонтные работы. Сегодня,  14 октября, будет проводиться штаб по готовности к отопительному сезону, на котором будет озвучена дата начала отопительного сезона, - предупредили  в ГКП «КЖСА».

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