Мангистау занимает второе место в стране по численности безработных женщин

Анализ женской безработицы в Казахстане показал, что Мангистауская область входит в тройку лидеров по этой статистике, передает finprom.kz.

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Численность безработного населения Казахстана во втором квартале текущего года составила 451 тыс. человек — на 0,4% меньше, чем годом ранее. Уровень безработицы при этом не изменился: 4,7%. Для сравнения, в аналогичных периодах 2021 и 2022 годов показатель составлял 4,9%, а во втором квартале 2020 года достигал 5%.

Более половины всех безработных в стране — женщины. Их доля от общей численности безработных во втором квартале текущего года составила 53,8% — меньше, чем в аналогичном периоде 2023-го (54,6%), но больше, чем во втором квартале 2022 года (52,9%).

За год численность безработных женщин сократилась на 1,8%, до 242,6 тыс., из них 156,3 тыс. пришлось на городское население, а 88,3 тыс. — на сельское. Стоит отметить, что численность безработных женщин в городах практически не изменилась, в то время как в сельской местности она уменьшилась на 4,9%.

В разрезе регионов самый высокий уровень безработицы среди женщин во втором квартале 2024 года был отмечен в Жетысуской области: 7,1% (9,8 тыс. безработных женщин). Следом идёт Мангистауская область: 6,9% (12,1 тыс. человек). Стоит отметить также Алматы (34,5 тыс. человек) и Западно-Казахстанскую область (10 тыс. человек), где показатель составил 5,8% в каждом из регионов.

Наименьший уровень безработицы среди женщин был отмечен в Алматинской области (4,4%, или 15,7 тыс. безработных женщин), а также в Астане (4,5%, или 16,4 тыс. человек) и Восточно-Казахстанской области (4,5%, или 8,3 тыс. человек).

В разрезе возрастов самый высокий уровень безработицы был зафиксирован среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет: 6,6%. Далее идут возрастные группы от 45 до 54 лет (6%) и от 55 до 64 лет (5,5%). Наименьший уровень безработицы наблюдался среди женщин в возрасте от 29 до 34 лет: 3,3%.

Стоит отметить, что в возрастной группе от 25 до 28 лет уровень безработицы среди женщин за год резко снизился: с 6,1% в 2023-м сразу до 3,5% в текущем году.