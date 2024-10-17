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17.10.2024, 12:11

В Актау прошел рейд по принудительному взысканию задолженности по налогу на транспорт

Общество 0 2 220 Наталья Вронская

Управление государственных доходов по городу Актау совместно с акиматом и управлением полиции провели рейдовое мероприятие по выявлению автовладельцев с задолженностью по транспортному налогу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: Цок Мангистауской области
Фото: Цок Мангистауской области

Целью рейда является арест транспортных средств лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, на основании постановлений, вынесенных частными судебными исполнителями.

По данным управления государственных доходов по городу Актау, на данный момент 5863 жителя города задолжали по транспортному налогу сумму 586 миллионов тенге. В отношении этих граждан уже вынесены постановления о взыскании задолженности, которые переданы частным судебным исполнителям.

- Банковские счета лиц, имеющих задолженность, были заблокированы частными судебными исполнителями. В случае, если транспортное средство окажется на штрафстоянке и налог не будет оплачен, автомобили будут проданы через аукцион для погашения задолженности. Это мероприятие планируется проводить на еженедельной основе, -  сообщили в управлении государственных доходов по городу Актау.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"автомобили будут проданы через аукцион для погашения задолженности. Это мероприятие планируется проводить на еженедельной основе,"-----Браво! На понты у них денех валом а на налог найти не могут! Душите их бейте по карману!
17.10.2024, 16:55
Космос
Космос
Совершенно верно. Город заполонен автотранспортом, которые не только налоги не платят, а находятся вообще вне правого поля законов и пдд РК. Катаются с накленными "фантиками" и никому до них дела нет. У транзитный номеров, вроде как есть срок действия, если не ошибаюсь... свыше этого считай, что без номера. Без номеров можно ездить? Почему они до сих пор не на штрафстоянке за езду без номера?
17.10.2024, 11:52
Ed Word
Ed Word
Это конечно правильное мероприятие, но по сравнению с кучей не зарегистрированных ТС свободно ездящих без страховки на иностранных транзитных номерах, эти неплательщики куда законопослушней кажутся и выглядит это все как обычно, того кто законопослушней того и принуждать легче типа? Но по факту то это двойные стандарты, ведь раз можно одним использовать ТС с обход нормам и требованиям, то можно и другим же. Решите вопрос с утилем, первичкой и налогами законодательно по справедливости, а не в угоду кому-то, тогда и народ начнет реагировать и действовать по справедливому закону. Мир всем!
17.10.2024, 11:18
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