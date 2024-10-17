В Актау прошел рейд по принудительному взысканию задолженности по налогу на транспорт

Управление государственных доходов по городу Актау совместно с акиматом и управлением полиции провели рейдовое мероприятие по выявлению автовладельцев с задолженностью по транспортному налогу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: Цок Мангистауской области

Целью рейда является арест транспортных средств лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, на основании постановлений, вынесенных частными судебными исполнителями.

По данным управления государственных доходов по городу Актау, на данный момент 5863 жителя города задолжали по транспортному налогу сумму 586 миллионов тенге. В отношении этих граждан уже вынесены постановления о взыскании задолженности, которые переданы частным судебным исполнителям.