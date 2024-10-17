Уличного освещения в 19 мкр. Актау не будет до конца года

Жители 19 мкр. уже 2 года просят провести им освещение на улице. В городском акимате дали разъяснение по этой проблеме.

фото прислано жителями

На улицах 19 мкр. совершенно отсутствует освещение, но опоры-столбы под него установлены. Люди даже готовы приобрести лампы за свой счет, однако с их подключением могут возникнуть проблемы.

«В 19 мкр. нет уличного освещения уже как 2 года. Видимо, столбы поставили для красоты и иллюзии завершенной работы. Скоро придет зима и начнет темнеть раньше. Как людям ходить там вечером? Жители готовы скинуться на эти лампочки, только кто туда сможет высоко залезть?», - задаются вопросы местные жители.

На вопрос жителей редакции lada.kz ответил актауский городской отдел строительства.

«По заказу ГУ «Актауский городской отдел строительства» в целях обеспечения постоянным электроснабжением завершено строительство объекта «Строительство инженерной инфраструктуры в 19 микрорайоне Актау. Раздел электроснабжения». В настоящее время для подачи напряжения к РП (распределительная подстанция) и ТП (трансформаторная подстанция) ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Cтроительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18, 18А, 19, 19А, 20, 20A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 микрорайонах г. Актау». Срок завершения данных работ планируется до конца текущего года. После завершения всех вышеуказанных работ будут осуществлены пусконаладочные работы уличных освещений 19 микрорайона», - говорится в сообщении.

Таким образом, свет на улицах жителей этого района появится не раньше конца декабря текущего года.