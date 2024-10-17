18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.24
529.34
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.10.2024, 16:29

Уличного освещения в 19 мкр. Актау не будет до конца года

Общество 0 1 138 Наталья Вронская

Жители 19 мкр. уже 2 года просят провести им освещение на улице. В городском акимате дали разъяснение по этой проблеме.

 

фото прислано жителями
фото прислано жителями

На улицах 19 мкр. совершенно отсутствует освещение, но опоры-столбы под него установлены. Люди даже готовы приобрести лампы за свой счет, однако с их подключением могут возникнуть проблемы.

«В 19 мкр. нет уличного освещения уже как 2 года. Видимо, столбы поставили для красоты и иллюзии завершенной работы. Скоро придет зима и начнет темнеть раньше. Как людям ходить там вечером? Жители готовы скинуться на эти лампочки, только кто туда сможет высоко залезть?», - задаются вопросы местные жители.

На вопрос жителей редакции lada.kz ответил актауский городской отдел строительства.

«По заказу ГУ «Актауский городской отдел строительства» в целях обеспечения постоянным электроснабжением завершено строительство объекта «Строительство инженерной инфраструктуры в 19 микрорайоне  Актау. Раздел электроснабжения». В настоящее время для подачи напряжения к РП (распределительная подстанция) и ТП (трансформаторная подстанция) ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Cтроительство разводящих кабельных сетей 10кВ от ГПП ХАБ-1 до распределительных пунктов (РП-10 кВ) в 18, 18А, 19, 19А, 20, 20A, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 микрорайонах г. Актау». Срок завершения данных работ планируется до конца текущего года. После завершения всех вышеуказанных работ будут осуществлены пусконаладочные работы уличных освещений 19 микрорайона», - говорится в сообщении.

Таким образом, свет на улицах жителей этого района появится не раньше конца декабря текущего года.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!