Улицы затопило ржавой водой в Актау

Улицы в 16 микрорайоне затопило водой из-за серьезного порыва. Ситуацию прокомментировали в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

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Жители жилого комплекса «Керемет» сняли сегодня вечером, 19 октября, на видео, как проезжую часть залило ржавой водой из-за порыва трубопровода.

В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что трубопровод к ним не относится. На данный момент порыв технической воды остановлен. Он произошел из-за неисправности трубопровода ЖК «Инара».