«Начались судороги»: нехватку кислорода на борту испытала пассажирка рейса Актау - Атырау

Пассажирка рейса FlyArystan, следовавшего 14 октября из Актау в Атырау, пожаловалась на нехватку кислорода на борту. Женщине стало плохо во время полета, и, по ее словам, ей не смогли оказать квалифицированную помощь, передает Ulysmedia.kz .

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Пассажирка Жанат рассказала, что почувствовала недомогание уже в начале полета и сообщила об этом бортпроводникам.

Я начала кашлять, и стало тяжело дышать. Попросила у стюардесс кислород, но мне ответили, что на борту его нет, - поделилась пассажирка.

Она также добавила, что ей предложили найти врача среди пассажиров через громкую связь, но она отказалась, опасаясь вызвать панику на борту.

Жанат попросила бортпроводников заранее позвонить в скорую помощь, чтобы медики ждали ее при посадке. Однако, по ее словам, при приземлении возникли новые трудности. Ей пришлось двигаться к другому выходу самолета, пробираясь через пассажиров, а когда она достигла выхода, скорой помощи на месте еще не было.

У меня начались судороги, не хватало воздуха, и я едва добралась до выхода, - рассказала женщина.

В итоге ей пришлось ждать медицинскую помощь на улице около 40 минут. Как утверждает Жанат, сотрудник аэропорта принес ей каталку, а медсестра аэропорта дала ей корвалол.

Пресс-служба FlyArystan прокомментировала инцидент, пояснив, что по запросу пассажирки была передана информация пилотам о необходимости скорой помощи по прилету. Представители авиакомпании отметили, что кислородный баллон не был запрошен на борту, и подчеркнули, что экипаж делал все возможное, чтобы помочь женщине и ускорить процесс высадки.