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20.10.2024, 10:20

«Начались судороги»: нехватку кислорода на борту испытала пассажирка рейса Актау - Атырау

Общество 0 2 333 Сергей Кораблев

Пассажирка рейса FlyArystan, следовавшего 14 октября из Актау в Атырау, пожаловалась на нехватку кислорода на борту. Женщине стало плохо во время полета, и, по ее словам, ей не смогли оказать квалифицированную помощь, передает Ulysmedia.kz.

фото Pixabay
фото Pixabay

Пассажирка Жанат рассказала, что почувствовала недомогание уже в начале полета и сообщила об этом бортпроводникам.

Я начала кашлять, и стало тяжело дышать. Попросила у стюардесс кислород, но мне ответили, что на борту его нет, - поделилась пассажирка.

Она также добавила, что ей предложили найти врача среди пассажиров через громкую связь, но она отказалась, опасаясь вызвать панику на борту.

Жанат попросила бортпроводников заранее позвонить в скорую помощь, чтобы медики ждали ее при посадке. Однако, по ее словам, при приземлении возникли новые трудности. Ей пришлось двигаться к другому выходу самолета, пробираясь через пассажиров, а когда она достигла выхода, скорой помощи на месте еще не было.

У меня начались судороги, не хватало воздуха, и я едва добралась до выхода, - рассказала женщина.

В итоге ей пришлось ждать медицинскую помощь на улице около 40 минут. Как утверждает Жанат, сотрудник аэропорта принес ей каталку, а медсестра аэропорта дала ей корвалол.

Пресс-служба FlyArystan прокомментировала инцидент, пояснив, что по запросу пассажирки была передана информация пилотам о необходимости скорой помощи по прилету. Представители авиакомпании отметили, что кислородный баллон не был запрошен на борту, и подчеркнули, что экипаж делал все возможное, чтобы помочь женщине и ускорить процесс высадки.

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