Прямо над люком: против строительства мобильного павильона выступают жители Актау

Два года назад перед стадионом университета имени Ш. Есенова в 32 миркорайоне было начато строительство магазина. Тогда по жалобам жителей 32А микрорайона стройка была приостановлена. Сегодня, 20 октября, люди застали на месте рабочих, которые снова возводят объект.

Фото предоставили жители дома №29 в 32А микрорайоне

По словам жителей дома №29 в 32А микрорайоне, два года назад на участке около стадиона вырубили все зеленые насаждения и начали строительство мобильного павильона. Жители жаловались в акимат, после чего предприниматель прекратил работы, забросив начатое. На протяжении двух лет на территории валялся мусор.

Люди обращались в акимат с просьбой оборудовать в этом месте автобусную остановку, однако сегодня, 20 октября, они стали свидетелями того, как территорию снова оградили и возобновили строительство магазина.

Люди отметили, что под павильоном проходит центральное водоснабждение. Здесь установлен люк и в аварийном случае доступ к нему окажется заблокированным.

Жители снова выступают против строительства и просят нынешнего акима Абилкаира Байпакова разобраться в ситуации.

Мы никак не заинтересованы, чтобы там стоял ларек, где будут продавать спиртные напитки и сигареты. Тем более, здесь находятся университет, общежитие, - говорит житель дома №29 Ерболат.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в Актауский городской акимат.