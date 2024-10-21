Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 21 октября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб сведения о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также, в каких микрорайонах подключили отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 21 октября, планируется отключение электроэнергии в 7 и 9 микрорайонах.

С 9:00 до 13:30 отключение электроэнергии в 7 микрорайоне, под ограничением дома №№ 7, 11, 12, 28.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 9 микрорайоне в домах №№ 1, 2, 3, 4.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в 11 микрорайоне. Отключили техническую воду в домах №№ 18, 18А, 20, 21.

Пресс-служба ТОО «МАЭК» сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на ЦУВС-3 с 00:00 до 24:00 21 октября будет отключена техническая вода на верхнюю зону города. В верхнюю часть города входят следующие микрорайоны: 14, 15, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Толкын-1, 2, Шыгыс-1, 2, 3, с 30 по 41.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов на теплотрубопроводах в следующих микрорайонах: 1, 2, 3, 3А, 7, 8, 11, 14, 15, 22, 23, 27, 29, 33.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 1 микрорайон, дом № 6;

- 2 микрорайон, дома №№ 40, 58;

- 4 микрорайон, дома №№ 4, 13, 31, 45, 50, 56, 65, 67;

- 5 микрорайон, дома №№ 1, 8, 54;

- 6 микрорайон, дом № 26;

- 7 микрорайон, дом № 16;

- 8 микрорайон, дома №№ 4, 8, 15, 24;

- 9 микрорайон, дома №№ 4, 8, 10, 25;

- 11 микрорайон, дома №№ 18А, 26, 40, 10, 24, 60;

- 12 микрорайон, дома №№ 6, 35, 24А, 44, 21;

- 13 микрорайон, дома №№ 1, 6, 7, 26, 28Б, 30, 36, 38, 46, 48;

- 14 микрорайон, дома №№ 44, 59,59А;

- 15 микрорайон, дома №№ 3, 9, 42А, 54, 62;

- 16 микрорайон, дом № 43/1, 90;

- 19 микрорайон, дома №№ 29, 35;

- 17 микрорайон, дом № 51;

- 18А микрорайон, дом № 2;

- 26 микрорайон, дом № 14;

- 27 микрорайон, дома №№ 13, 19, 21, 32, 33, 42, 44, 47, 54;

- 28А микрорайон, дома №№ 1, 4, 9;

- 28 микрорайон, дома №№ 4, 15, 25, 31;

- 30 микрорайон, дом № 183/1;

- 32А микрорайон, дом № 11;

- 34 микрорайон, дом № 11.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.