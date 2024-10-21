Правых съездов на перекрестках Актау станет больше

Для предотвращения заторов на дорогах города началось строительство правых съездов на пяти перекрестках Актау. Об этом сообщили в управлении полиции города.
В Актау на пяти перекрестках городских дорог появится восемь новых правых съездов. Это делается для оптимизации движения дорожного трафика и увеличения пропускной способности дорог города.
Правосторонние съезды будут предусмотрены на пересечениях:
- 11, 12 и 14 микрорайонов (два съезда);
- 12, 13, 16 и 17 микрорайонов (один съезд);
- 28, 28А, 29 и 29А микрорайонов (два съезда);
- 19, 28, 29 и 30 микрорайонов (два съезда);
- 19,19А, 30 и 33 микрорайонов (один съезд).
По окончании работ на данных пересечениях будет изменена организация дорожного движения. Правые съезды введут в эксплуатацию до конца текущего года, - пояснили в ведомстве.
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