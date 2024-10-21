Правых съездов на перекрестках Актау станет больше

Для предотвращения заторов на дорогах города началось строительство правых съездов на пяти перекрестках Актау. Об этом сообщили в управлении полиции города.

Иллюстративное фото

В Актау на пяти перекрестках городских дорог появится восемь новых правых съездов. Это делается для оптимизации движения дорожного трафика и увеличения пропускной способности дорог города.

Правосторонние съезды будут предусмотрены на пересечениях:

- 11, 12 и 14 микрорайонов (два съезда);

- 12, 13, 16 и 17 микрорайонов (один съезд);

- 28, 28А, 29 и 29А микрорайонов (два съезда);

- 19, 28, 29 и 30 микрорайонов (два съезда);

- 19,19А, 30 и 33 микрорайонов (один съезд).