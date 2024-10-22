Опреснительный завод в Кендерли строит КМГ в Мангистау

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Новый завод обеспечит жителей Жанаозена стабильным доступом к питьевой воде и создаст возможности для развития промышленности в регионе.

Предприятие будет производить 50 тысяч кубометров воды в сутки. В данный момент более 75% работ по инженерной инфраструктуре выполнено. Работы по прокладке магистрального водопровода для подачи опреснённой воды в город Жанаозен (201 км) и линии электропередач (83 км) завершены на 90%. Строительство автодороги протяжённостью 40 км и прокладка газопровода длиной 46 км продолжаются. В строительных работах задействованы 654 человека и более 200 единиц строительной техники и механизмов (в том числе автодорожной и морской дноуглубительной техники).