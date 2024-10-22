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22.10.2024, 10:27

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 22 октября в Актау

Общество 0 4 479 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 22 октября, планируется отключение электроэнергии в 8 и 9 микрорайонах.

С 9:00 до 12:30 отключение электроэнергии в 9 микрорайоне, под ограничением дома №№ 9, 28.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 8 микрорайоне в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение питьевой воды ожидается в 11 микрорайоне. Отключили техническую воду в домах №№ 18, 18А.

Пресс-служба ТОО «МАЭК» сообщает, что в связи с увеличением объема работ отключение технической воды на верхнюю зону города будет продлено до 24:00 23 октября.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 11, 12, 15, 26, 27, 28, 32А микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 29, 33, 34.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам: 

 - 1 микрорайон, дома №№ 6, 8;

- 2 микрорайон, дома №№ 13,15, 36, 69, детский сад «Акку»;

- 3 микрорайон, дом №14;

- 4 микрорайон, дома №№ 45,51,60;

- 5 микрорайон, дома №№ 8, 22, школа №7;

- 6 микрорайон, дом № 33;

- 8 микрорайон, дома № 4, 5;

- 11 микрорайон, дома №№ 21, 22, 26, 29, 32, 36;

- 12 микрорайон, дома №№ 6, 34, 35, 40, 68;

- 13 микрорайон, дома №№ 19, 45;

- 14 микрорайон, дома №№ 4, 29,31, 59, 59А;

- 15 микрорайон, дома №№ 4, 18А, 54;

- 16 микрорайон, дома №№ 43, 43/1, 43/2, 43/3, 38;

- 17 микрорайон, дом № 95;

- 19 микрорайон, дома № 20, 23, 29;

- 19А микрорайон, дом № 12;

- 22 микрорайон, дом № 32А;

- 27 микрорайон, дома №№ 3, 30, 35, 44;

-  28 микрорайон, дома №№ 15, 25;

- 29 микрорайон, дом № 31;

-  31А микрорайон, дом № 19;

- 31Б микрорайон, дом № 14;

- 33 микрорайон, дом № 7;

- 35 микрорайон, дома №№ 8, 27, 35.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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