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22.10.2024, 12:25

Молодежь устроила патриотический флэшмоб в Актау

Общество 0 1 770 Наталья Вронская

Необычную акцию организовали и провели молодые энтузиасты из Актау. Они исполняли веселые песни, подыгрывая на национальных инструментах и держа при этом флаг страны в руках прямо в общественном транспорте. Пассажиры автобусов от такой шоу-программы остались в восторге, с удовольствием слушали и апплодировали молодым активистам.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Патриотическую акцию организовали студенты колледжа искусств. Помимо общественного транспорта, ребята развлекали прохожих на улице. Они прошли с флагом от 5 до 14 микрорайона, исполняя национальные песни, сообщает центр общественных коммуникаций.

 

«Главная цель республиканской акции - повышение ценности и статуса нашего государственного флага, проявление к символу страны уважения. Очевидно, что мероприятия, проводимые в рамках акции, придадут импульс дальнейшему пробуждению патриотизма у населения», - сказал председатель молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «AMANAT» Абзал Марат.

 

По словам учителя вокала Мангистауского колледжа искусств Молдир Жайлыбаевой, флаг поднимает дух страны и пробуждает в каждом гражданине особую гордость.

 

«В преддверии праздника - Дня республики - наши студенты и жители испытали особые чувства. Мы воспели наш флаг, объездили город, раздали жителям казахстанские сладости. С наступающим Днем Республики!»,  - сказала Молдир Жайлыбаева.

 

Отметим, что мероприятие приурочено ко Дню Республики, который отмечается 25 октября. В рамках акции «Моя страна - мой флаг» в городах республики будет вывешено около 10 тысяч флагов.

 

Напомним, после снятия запрета на использовании госсимволики жители Актау активно участвуют в акциях с использованием патриотических символов.

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