Молодежь устроила патриотический флэшмоб в Актау

Необычную акцию организовали и провели молодые энтузиасты из Актау. Они исполняли веселые песни, подыгрывая на национальных инструментах и держа при этом флаг страны в руках прямо в общественном транспорте. Пассажиры автобусов от такой шоу-программы остались в восторге, с удовольствием слушали и апплодировали молодым активистам.

фото ЦОК Мангистауской области

Патриотическую акцию организовали студенты колледжа искусств. Помимо общественного транспорта, ребята развлекали прохожих на улице. Они прошли с флагом от 5 до 14 микрорайона, исполняя национальные песни, сообщает центр общественных коммуникаций.

«Главная цель республиканской акции - повышение ценности и статуса нашего государственного флага, проявление к символу страны уважения. Очевидно, что мероприятия, проводимые в рамках акции, придадут импульс дальнейшему пробуждению патриотизма у населения», - сказал председатель молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «AMANAT» Абзал Марат.

По словам учителя вокала Мангистауского колледжа искусств Молдир Жайлыбаевой, флаг поднимает дух страны и пробуждает в каждом гражданине особую гордость.

«В преддверии праздника - Дня республики - наши студенты и жители испытали особые чувства. Мы воспели наш флаг, объездили город, раздали жителям казахстанские сладости. С наступающим Днем Республики!», - сказала Молдир Жайлыбаева.

Отметим, что мероприятие приурочено ко Дню Республики, который отмечается 25 октября. В рамках акции «Моя страна - мой флаг» в городах республики будет вывешено около 10 тысяч флагов.

Напомним, после снятия запрета на использовании госсимволики жители Актау активно участвуют в акциях с использованием патриотических символов.