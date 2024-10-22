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22.10.2024, 15:53

Сила женского прощения: алиментщика из Актау освободили от уголовной ответственности

Общество 0 1 928 Наталья Вронская

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в неисполнении обязанности по уплате средств на содержание детей (ст.139 УК). Подсудимый с 2018 года не оплачивал алименты на свою малолетнюю дочь и накопил долг более чем 4 млн тенге.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Судом установлено, что в 2018 году в отношении подсудимого был вынесен судебный приказ о взыскании алиментов в четверть части всех заработков на содержание дочери 2016 г.р. до ее достижения совершеннолетия.

Частным судебным исполнителем на основании судебного приказа возбуждено исполнительное производство, подсудимому разъяснены его права и обязанности, отобрано обязательство, что в случае неисполнения обязательств по уплате алиментов он будет привлечен к уголовной ответственности.

Подсудимый сообщил судебному исполнителю о том, что не смог трудоустроиться, но неофициально выполнял наемные работы, тем самым скрыл доход, после чего по отношению к должнику были приняты меры: арестован банковский счет и наложено ограничение на вождение авто.

Задолженность по алиментам с 2016 года по июнь 2024 составила более 4 млн тенге.

«В результате принятых судом мер подсудимый примирился с бывшей супругой и погасил всю задолженность по алиментам», - рассказали в пресс-службе мангистауского областного суда.

В связи с примирением сторон и погашением задолженности в соответствии с ч.1 ст.68 УК суд прекратил уголовное дело и освободил подсудимого от уголовной ответственности. Постановление суда не вступило в законную силу.

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