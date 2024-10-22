Ремонт дороги в 22 микрорайоне Актау обещают закончить в ноябре

Жители областного центра, в частности автовладельцы, выразили недовольство затянувшимся ремонтом дороги. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили на претензию.

фото прислано жителями

По словам людей, старый асфальт на проезжей части был снят еще в сентябре. Однако работы по замене до сих пор не начались. Горожане обращаются с вопросом:

«Почему дорожные работы проводятся с такой несогласованностью, и зачем дорога два месяца находится в разобранном состоянии? Хочется понимать необходимость доставления неудоства гражданам, - обращаются горожане с вопросам к чиновникам.

В ответ на запрос редакции lada.kz актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщил, что в настоящее время ведется демонтаж и монтаж бордюров, а также подготовка дорожного полотна к укладке асфальта.

По проекту, предусмотрено фрезерование верхнего слоя для выравнивания и подготовки основания. Асфальтирование запланировано на ноябрь.

«Между актауским городским отделом пасажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядной компанией в текущем году заключен договор на средний ремонт автомобильной дороги №12, 5А микрорайон - от памятника «Жалау Мыңбайұлы» до учреждения «Каспий жылу, су арнасы» - 23 микрорайон. Длина 2288 м. В настоящее время ведутся работы по демонтажу и монтажу бордюров, а также подготовка покрытия к выкладыванию асфальта. Так, для выравнивания и подготовки основания проектом предусмотрено фрезирования верхнего слоя, асфальт будет уложен в ноябре месяце», - сообщили в акимате.

Следует отметить, что ранее представители отдела ЖКХ обещали завершить работы в октябре.