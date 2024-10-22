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22.10.2024, 17:26

Ремонт дороги в 22 микрорайоне Актау обещают закончить в ноябре

Общество 0 1 222 Наталья Вронская

Жители областного центра, в частности автовладельцы, выразили недовольство затянувшимся ремонтом дороги. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили на претензию.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

По словам людей, старый асфальт на проезжей части был снят еще в сентябре. Однако работы по замене до сих пор не начались. Горожане обращаются с вопросом:

«Почему дорожные работы проводятся с такой несогласованностью, и зачем дорога два месяца находится в разобранном состоянии? Хочется понимать необходимость доставления неудоства гражданам, - обращаются горожане с вопросам к чиновникам.

В ответ на запрос редакции lada.kz актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщил, что в настоящее время ведется демонтаж и монтаж бордюров, а также подготовка дорожного полотна к укладке асфальта.

По проекту, предусмотрено фрезерование верхнего слоя для выравнивания и подготовки основания. Асфальтирование запланировано на ноябрь.

«Между актауским городским отделом пасажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядной компанией в текущем году заключен договор на средний ремонт автомобильной дороги №12, 5А микрорайон - от памятника «Жалау Мыңбайұлы» до учреждения «Каспий жылу, су арнасы» - 23 микрорайон. Длина 2288 м. В настоящее время ведутся работы по демонтажу и монтажу бордюров, а также подготовка покрытия к выкладыванию асфальта. Так, для выравнивания и подготовки основания проектом предусмотрено фрезирования верхнего слоя, асфальт будет уложен в ноябре месяце», - сообщили в акимате.

Следует отметить, что ранее представители отдела ЖКХ обещали завершить работы в октябре.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Я так понял что укладка асфальта начнётся в ноябре 2025г. У подрядчиков да же дорожная фреза не отрегулированная старое асфальтное покрытия снято не равномерно, а вызвано кусками, местами с глубокими ямами. Руки оторвать за такую работу.
23.10.2024, 04:05
Винипух
Винипух
В аккурат морозы придут,САМОЕ время.???
22.10.2024, 15:42
Good Citizen
Good Citizen
а зачем было моментально снимать старый асфальт, если новый собрались класть только в ноябре?! что за ид...ты там планируют работы.
22.10.2024, 12:52
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