Трёх педагогов из Мангистау признали лучшими

Три педагога из Мангистауской области стали победителями конкурса «Лучший педагог-2024». Об этом сообщили в управлении образования региона.

Фото предоставлено управлением образования Мангистауской области

В преддверии Дня Республики в Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший педагог-2024».

Из десяти педагогов, представлявших Мангистаускую область, трое стали лауреатами конкурса.

Это Жаппар Куаныш Жаксылыкулы, учитель математики частной школы «Dostyq School Aktau» в Актау, Лукпанова Салтанат Аскатовна, преподаватель специальных дисциплин Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Х.Озбекгалиева, и Исагалиева Зульфия Асхатовна, преподаватель специальных дисциплин Мангистауского индустриально-технического колледжа имени О. Турмаганбетулы, - рассказали в управлении образования области.

К слову, республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится министерством просвещения с 2012 года и он направлен на повышение престижа профессии учителя и развитие их творческой активности.