Ограждения на Скальной тропе крошатся на глазах у жителей Актау

Жители Актау просят обратить внимание на текущее состояние элементов главной достопримечательности города, в частности, на канатные ограждения.

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Многие бетонные стойки канатного ограждения, рассказывают горожане, трескаются и осыпаются.

Местами «оголилась» арматура.

Канатное ограждение в некоторых местах изношено.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что для восстановительных работ необходим материал. В настоящее время ожидается его поставка.

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