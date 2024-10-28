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28.10.2024, 13:28

Качество строительства детской площадки возмутило жителей Актау

Общество 0 2 650 Александр Рыжих

В Сети опубликовали видео, где запечатлён процесс заливки бетонной смеси на полиэтиленовую пленку. Более того, после завершенных работ строители не огородили территорию, из-за чего на еще не затвердевшем бетонном покрытии за ночь остались следы обуви.

Кадр видео
Кадр видео

Жители 26 микрорайона остались недовольны действиями строителей, возводящих детскую площадку между домами №№ 38, 39 и 40. Видео с последствиями халатного отношения рабочих к процессу опубликовали в Сети сегодня, 28 октября.

На кадрах видно, что рабочие заливали бетонную смесь на полиэтиленовую пленку, что и вызвало негодование жителей.

 Это вообще немыслимо! На щебень бюджета не хватило?, – возмутилась местная жительница.

Помимо этого, строители не огородили на ночь рабочее пространство, из-за чего некоторые прохожие оставили свои следы в еще не затвердевшей бетонной смеси.

 Вот уже кто-то вляпался! Лентой не обозначили, что ходить там нельзя!, – возмутилась женщина.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от местного исполнительного органа.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Чё говорить то.клоуны они есть клоуны.раздолбаи неучи лодыри.строителей надо было камнями закидать.
28.10.2024, 14:52
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это нормально, это по нашему. Значит такое было указание сверху, чтобы тяп-ляп сделать. Конец года и бюджетные деньги нужно осваивать в срочном порядке.
28.10.2024, 10:46
tim77712
tim77712
подготовки из щебня нет, слой бетона тонкий, хоть какого-то армирования нет, в общем деньги и время на ветер.
28.10.2024, 10:02
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