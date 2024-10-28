Качество строительства детской площадки возмутило жителей Актау

В Сети опубликовали видео, где запечатлён процесс заливки бетонной смеси на полиэтиленовую пленку. Более того, после завершенных работ строители не огородили территорию, из-за чего на еще не затвердевшем бетонном покрытии за ночь остались следы обуви.

Кадр видео

Жители 26 микрорайона остались недовольны действиями строителей, возводящих детскую площадку между домами №№ 38, 39 и 40. Видео с последствиями халатного отношения рабочих к процессу опубликовали в Сети сегодня, 28 октября.

На кадрах видно, что рабочие заливали бетонную смесь на полиэтиленовую пленку, что и вызвало негодование жителей.

Это вообще немыслимо! На щебень бюджета не хватило?, – возмутилась местная жительница.

Помимо этого, строители не огородили на ночь рабочее пространство, из-за чего некоторые прохожие оставили свои следы в еще не затвердевшей бетонной смеси.

Вот уже кто-то вляпался! Лентой не обозначили, что ходить там нельзя!, – возмутилась женщина.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от местного исполнительного органа.