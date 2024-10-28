Из-за новых правых съездов на дорогах Актау пересадят деревья

В связи с оборудованием нового правого съезда на перекрестке дорог между 17, 16, 13 и 12 микрорайонами растущие рядом зеленые насаждения планируют пересадить. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото предоставлено в акимате Актау

Зелёные насаждения, расположенные в районе перекрестка дорог между 17, 16, 13 и 12 микрорайонами, будут перемещены на новое место. Некоторые деревья, которые не подлежат переносу, вырубят.

Согласно информации городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау, на пяти перекрёстках, где планируется организовать правый съезд, будут проведены работы по переносу инженерных сетей, зелёных насаждений и других объектов, - добавили в местной администрации.

Напомним, для предотвращения заторов на дорогах города началось строительство правых съездов на пяти перекрестках Актау.