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30.10.2024, 18:44

В 14-ти микрорайонах Актау нет питьевой воды

Общество 0 3 286 Алия Шарипова

В Актау ведется срочный ремонт на магистральном трубопроводе. По этим причинам сегодня, 30 октября, в четырнадцати микрорайонах отключили питьевую воду. Об этом сообщили в ТОО «МАЭК».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным МАЭКа, питьевой воды у жителей не будет до 24 часов.

В связи со срочными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-3 сегодня, 30 октября, будет отключена питьевая вода на левый выход верхней зоны (9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 16, 17, 23, 24 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов) областного центра с 17:30 до 24:00 часов, - сказано в сообщении энергокомбината.

О плановых отключениях воды, электроэнергии и отопления на сегодня читайте по ссылке

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
А ведь это ещё зима не наступила...
30.10.2024, 19:12
Банкир
Банкир
А ведь это ещё зима не наступила...
30.10.2024, 19:12
БО
БО
21.40 , 30 октября, 11 мкр.20 дом ,совершенно нет никакой воды,пустые краны(((...
30.10.2024, 16:41
БО
БО
Вроде боевых действий нет,90-е прошли давно,нефть добываем,а что это происходит???
30.10.2024, 15:09
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