В 14-ти микрорайонах Актау нет питьевой воды

В Актау ведется срочный ремонт на магистральном трубопроводе. По этим причинам сегодня, 30 октября, в четырнадцати микрорайонах отключили питьевую воду. Об этом сообщили в ТОО «МАЭК».

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По данным МАЭКа, питьевой воды у жителей не будет до 24 часов.

В связи со срочными ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-3 сегодня, 30 октября, будет отключена питьевая вода на левый выход верхней зоны (9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 16, 17, 23, 24 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов) областного центра с 17:30 до 24:00 часов, - сказано в сообщении энергокомбината.

О плановых отключениях воды, электроэнергии и отопления на сегодня читайте по ссылке.