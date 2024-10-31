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30.10.2024, 19:03

В семи микрорайонах Актау отключат отопление

Общество 0 6 755 Алия Шарипова

В Актау проведут ремонт по замене запорной арматуры. В связи с этим 31 октября отопления не будет в семи микрорайонах города.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Об отключении сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Просим закрыть тепловые узлы в связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры в 16 микрорайоне, рядом с домом №38. Теплосеть будет отключена 31 октября с 09:00 до 19:00 часов, - сказано в сообщении предприятия.

Под ограничение попали:

  • 16 микрорайон, дома №33/3, 33/7, 38, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 63/1, 63/2, 64, 67, 68, 69, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 86/1, 89, 90, 91, 92, 93;
  • 17 микрорайон, кроме домов №1, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 18, 18/2, 18/3;
  • 18 микрорайон полностью;
  • 18А микрорайон полностью;
  • 19 микрорайон, дома №5, 13, 15;
  • 20 микрорайон, дома №5, 7, 8, 16, 17, 18, 19;
  • 20А микрорайон, дом №21.

Ранее Lada.kz сообщала о том, почему сегодня, 30 октября, в четырнадцати микрорайонах Актау отключили питьевую воду. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
cnnc
cnnc
интересно чем они с мая месяца занимались? еще даже холодов не было, а уже все трещит и разваливается! каждый день то воду отключают то свет то отопление. раздолбали весь город. у нас в городе есть Аким вообще??
31.10.2024, 04:17
motor
motor
17 микр, дома №3,4,5 нет отопление, в сводку включите Лада!
30.10.2024, 17:19
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