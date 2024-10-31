В семи микрорайонах Актау отключат отопление

В Актау проведут ремонт по замене запорной арматуры. В связи с этим 31 октября отопления не будет в семи микрорайонах города.
Об отключении сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Просим закрыть тепловые узлы в связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры в 16 микрорайоне, рядом с домом №38. Теплосеть будет отключена 31 октября с 09:00 до 19:00 часов, - сказано в сообщении предприятия.
Под ограничение попали:
Ранее Lada.kz сообщала о том, почему сегодня, 30 октября, в четырнадцати микрорайонах Актау отключили питьевую воду. Подробнее по ссылке.
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