Какая погода ждет жителей Мангистау на выходных

На этих выходных в Мангистауской области дождливо, однако температура воздуха днем местами будет достигать 20 градусов тепла. Жители же областного центра зонтики могут не доставать. В Актау без осадков, тепло и достаточно безветренно, рассказали редакции lada.kz специалисты "Казгидромет" по Мангистауской области.

фото из архива Лады

Так, в субботу, 2 ноября, на северо-востоке области дождь. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на севере области 4, днем 15-20 тепла.

В воскресенье, 3 ноября, на севере, востоке области дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15.

В областном центре 2 ноября, в субботу, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.

В воскресенье, 3 ноября, в Актау также переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла.